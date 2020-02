Joe Lacob sur la saison des Warriors : « La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons ré-imaginer la prochaine dynastie »

Passer de finalistes NBA à pire bilan de la ligue l’année d’après, c’est plutôt rare. Pourtant c’est bien la situation dans laquelle se trouvent les Warriors actuellement. Avec un bilan de 12 victoires pour 43 défaites, la franchise de la Baie n’enchante plus vraiment ses fans. Mais ce n’est pourtant pas la négativité qui règne du côté d’Oakland, le propriétaire Joe Lacob, voit même une occasion pour rebâtir une nouvelle dynastie.

« La bonne nouvelle par rapport à tout ça, c’est que nous pouvons réimaginer la prochaine dynastie. Je pense que c’est l’année idéale pour faire le point sur notre situation actuelle et essayer de recréer quelque chose. » Joe Lacob

Cette année, les objectifs des Warriors sont simples, la draft et la réduction de la masse salariale. Tout d’abord, avec le dernier bilan, ils devraient disposer d’un choix très haut. Mais ils ont également récupéré un tour de draft protégé top 3 en 2021 (dans le trade de D’Angelo Russell), ainsi que quatre seconds tours lors des échanges effectués avant la deadline. De quoi compléter l’effectif à moindre coup. La franchise de Joe Lacob a même réussi, grâce à ces mouvements, à éviter la repeater tax.

Pour le propriétaire, il en faut peu pour que les Warriors retrouvent les sommets.

« Vous pouvez ajouter un gars et ça change tout. Nous avons déjà deux des plus grands shooteurs de tous les temps. Regardez les matchs, nous perdons par six ou huit points d’écart seulement. Mais si vous ajoutez ces deux gars, nous sommes déjà plutôt bons. Je pense que Wiggins va aussi beaucoup aider. » Joe Lacob