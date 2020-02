Moe Harkless devrait finir la saison aux Knicks

Depuis le trade de Moe Harkless aux Knicks, plusieurs équipes auraient un œil sur son cas, car il se murmurait qu’il était possible qu’il y ait un buyout, même si ses déclarations n’allaient pas en ce sens. Les Lakers surveilleraient notamment le dossier mais si on en croit Yahoo! Sports, le plan actuellement serait que l’ailier finisse la saison aux Knicks.

Rappelons qu’il est un candidat idéal au buyout puisqu’il est dans la dernière année de son contrat.

Depuis le début de la saison il tourne à 5.4 points et 4 rbonds en 22.8 minutes mais n’a joué que deux rencontres avec les New Yorkais

New York Knicks forward Moe Harkless is a player teams are monitoring as a buyout target, but the plan is for both sides to finish the year out together, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 21, 2020