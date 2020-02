Connu pour ses nombreuses grosses colères, parmi les plus mémorables du légendaire Bobby Knight; il y a celle du 23 février 1985 lors d’un match entre Indiana et Purdue. Suite à une faute sifflée contre son joueur alors qu’il se battait pour récupérer le ballon, Knight a commencé à discuter avec les arbitres et ça a fini par une chaise balancée sur le terrain et bien sûr une expulsion.