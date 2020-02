Russell Westbrook a encore fait la totale à Rudy Gobert : « Au moins, il ne va pas jusqu’au panier »

Depuis que les Rockets ont activé le mode ultra small ball et ne mettent plus aucun pivot sur le terrain, on assiste lors de leurs rencontres à des matchups amusants. Comme cette nuit, dans la victoire des Texans face au Jazz (120 à 110). Le système des Rockets force le pivot français Rudy Gobert à défendre sur Russell Westbrook, beaucoup plus petit que lui. Le but ? Lui permettre de rester dans la raquette vu que le meneur est de loin le moins bon shooteur des Texans.

Le problème, c’est que l’efficacité de la méthode est discutable, après avoir réussi un gros match il y a quelques semaines, Westbrook a encore mis 34 points ce soir. Mais cette fois, il a planté de loin, avec un 7/13 à mi-distance et un 2/4 à trois points.

Pour Gobert, si cette tactique n’a pas marché c’est avant tout parce que le Jazz a pris l’eau en contre-attaque.

Via ESPN

Rudy Gobert, on him guarding Russell Westbrook: “I think I would do it again. I think having Russ being guarded by one of our guards is a mismatch, and at least when I’m guarding him he doesn’t get to the rim. … We make him work, and he’s able to make those shots sometimes.” pic.twitter.com/Pa4ujMYQPQ

— Eric Walden (@tribjazz) February 23, 2020