Joakim Noah fête ses 35 ans aujourd’hui et c’est l’occasion de revenir sur sa superbe saison 2013-14, terminée en tant que défenseur de l’année et 4ème au vote du MVP avec des moyennes de 12.6 points, 11.3 rebonds, 5.4 passes, 1.2 interception et 1.5 contre par match en 80 rencontres disputées :