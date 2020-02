Dion Waiters va rencontrer les Lakers

Récupéré dans le deal avec le Heat pour Andre Iguodala, Dion Waiters a été coupé juste après la deadline par les Grizzlies. Il est free agent depuis mais il se murmurait que les Lakers seraient sur le coup et cela se confirme selon Chris Haynes. Les deux camps auraient en effet une rencontre de prévue le 2 mars.

Il faut savoir que Rob Pelinka a été son agent, ce qui est un facteur très important à prendre en compte.

Cette saison il n’a joué que 3 matchs avec Miami pour 9.3 points à 38.5% dont 47.1% à 3-pts, 3.7 rebonds et 1 passe en 14 minutes.

My man @ChrisBHaynes just reported on TNT that Dion Waiters has a March 2 meeting date with the Lakers

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 26, 2020