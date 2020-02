Le 27 février 2016 Stephen Curry réalisait un véritable chef-d’oeuvre dans l’Oklahoma dans un match encore dans les mémoires. En prolongation il offrait la victoire aux Warriors sur un shoot à 3-pts à 11 mètres à la dernière seconde pour crucifier OKC. Il terminait avec 46 points à 14/24 et 12/16 à 3-points (à l’époque il égalait le record de Donyell Marshall et Kobe Bryant du plus grand nombre de 3-points sur un match).