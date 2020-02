Brett Brown répond à Glenn Robinson : « C’est une ligue où on doit montrer ce qu’on sait faire »

Très bon avec les Warriors, Glenn Robinson III a plus de mal à trouver son groove avec les Sixers. Pour l’ailier, la raison de ces performances en demi-teinte est claire et il s’est ouvert à ce sujet, en expliquant qu’on ne lui avait jamais expliqué son rôle. Des déclas qui n’ont pas manqué de faire réagir Brett Brown avant le match de cette nuit face aux Knicks (victoire 115 à 106).

« À peu près six secondes avant que j’arrive ici (devant les médias ndlr), nous avons parlé et j’ai vu cette citation. Ce n’est pas vrai. On s’assoit et on parle clairement de ça avec tous nos joueurs. Après le All-Star Break, chacun d’entre eux a reçu une mise à jour : « c’est ton rôle, on s’attend à ça de toi. » » Brett Brown.

Glenn Robinson, de son côté, a tenté de mieux s’expliquer, toujours avant le match.

« Je pense que ce que j’ai dit a un peu pris des proportions plus grosses qu’attendu, mais il s’agit seulement de trouver mon rôle ici. Pourquoi j’ai été amené ici ? Comment je peux aider cette équipe ? Je comprends que moi et Alec Burks, on a été amenés ici pour aider cette équipe à gagner, et il s’agit de ça. » Glenn Robinson.

De l’extérieur, il semble pourtant que leur rôle est assez clair. Robinson doit amener un profil de 3 and D aux Sixers, pendant qu’Alec Burks doit apporter du scoring en sortie de banc. Et pour l’instant, ce n’est clairement pas concluant. Si le premier a montré à quelques reprises de quoi il était capable, le second ne rentre pas ses trois (il a loupé ses 9 derniers) et en défense, ce n’est pas vraiment ça. À noter que les deux joueurs sont en fin de contrat cette année, et peuvent donc espérer décrocher de gros contrats s’ils se montrent.

« Je comprends quand vous réussissez une grosse saison dans une équipe faible, et que vous devez signer un contrat à la fin de l’année… J’ai coaché dans ce genre de situation également. C’est un bon gars, une bonne personne et il essaie de comprendre quelle est la prochaine étape pour lui, tout en s’intégrant dans une équipe. Je pense qu’il a un rôle important à jouer ici. On espère le voir un peu plus, mais comme je lui ai dit, et je vais le répéter, c’est une ligue où on doit montrer ce qu’on sait faire. On s’attend à certaines choses et on espère les voir. De temps en temps, ça a été le cas et je pense qu’il mérite de rester en NBA. » Brett Brown, le coach des Sixers.

Et du coup, après cette conversation entre les deux hommes, le rôle de Robinson est-il plus clair pour lui ?

« Je suis juste sur ce poste à l’aile, je me donne à fond chaque soir, je joue dur et je le laisse trouver des solutions pour tout. Je contrôle ce que je peux contrôler. » Glenn Robinson III.

L’ailier de 26 ans tourne à 12 points et 4,4 rebonds depuis le début de la saison, mais depuis son arrivée aux Sixers, il y a sept matchs, il ne marque plus que 5,7 points par rencontre.

Via NBC Sports.