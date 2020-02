Kevin Durant veut une avancée sur le sujet de la marijuana en NBA : « Cette plante nous rassemble »

La marijuana est un sujet qui divise toujours autant aux États-Unis. Légale dans certains Etats (Colorado par exemple) et interdite dans d’autres, elle est pour l’instant toujours bannie en NBA. D’ailleurs, les joueurs contrôlés positifs au cannabis sont systématiquement suspendus par la ligue. On pense notamment à Thabo Sefolosha, Nerlens Noel ou encore J.R Smith pour ne citer qu’eux. Invité du podcast All the Smoke (belle coïncidence), Kevin Durant s’est exprimé sur le sujet.

« C’est une de ces plantes qui a un goût qu’il faut apprendre à aimer. Si tu l’aimes, tu l’aimes. Si tu ne l’aimes pas, tu n’en prendras pas. Ça ne devrait même pas être un débat aujourd’hui. Ça n’est nocif pour personne. Ça ne peut avoir pour effet que d’aider ou d’améliorer certaines choses. J’ai le sentiment que ça ne devrait pas être un sujet aussi important. » Kevin Durant

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le décuple All-Star est bien placé pour en parler. En effet, il a investi dans la start-up néerlandaise « Dutchie », spécialisée dans la vente de cannabis, avec Snoop Dogg notamment.

« Tout le monde dans mon équipe boit du café chaque jour. Ils prennent de la caféine chaque jour. Ou bien ils vont boire un verre de vin ici et là après les matchs. La marijuana devrait être dans ce style. Pourquoi est-ce que nous en discutons ? On ne devrait même pas en discuter. J’espère qu’on pourra dépasser tout ça et notamment toute la stigmatisation qui l’entoure pour comprendre que ça fait juste passer du bon temps aux gens, leur donne faim, les rassemble. Cette plante nous rassemble. » Kevin Durant

À titre de comparaison, le cannabis n’est plus banni depuis décembre dernier en MLB (baseball), alors que la NHL (hockey) ne punit pas les joueurs qui y sont positifs. Le MVP 2014 espère donc que la NBA suivra les autres ligues majeures américaines sur ce sujet.

« Nous commençons à faire sortir les gens de prison par rapport à ça. C’est la prochaine étape, et ça doit continuer. Cette plante a été mise pour une raison, c’est parce qu’elle nous rassemble. Espérons qu’elle soit retirée des substances interdites, surtout en NBA. » Kevin Durant

Via NY Post