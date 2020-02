Zion Williamson : « Mon nom, à côté de celui de Michael Jordan ?! Wow »

Quand son coéquipier Jahlil Okafor lui a fait savoir qu’il était devenu le premier joueur depuis Michael Jordan à signer une série de 4 matchs à au moins 25 point et 57% aux tirs en tant que rookie, Zion Williamson est resté sceptique. Mais la stat mentionnée par un journaliste plus tard en interview, le Pelican a demandé confirmation à l’officier de sécurité Chico Robinson, avant de reste incrédule.

« Mike ?! Chico, c’est vrai, mon nom est à côté de celui de Michael Jordan ? Wow, Jahlil ne déconnait pas. […] C’est génial, je ne vais pas mentir. L’un de mes joueurs favoris plus jeune. Je l’ai dit dans une interview, ma mère m’a dit d’étudier ses matchs, donc me retrouver dans cette catégorie, ça représente beaucoup. » Zion Williamson

La série a pris fin vendredi soir puisque Williamson a terminé avec 24 points contre les Cavs. Néanmoins, sa performance lui a permis de poursuivre une autre série, avec un 10ème match consécutif à minimum 20 unités. Non seulement il est devenu le premier joueur de moins de 20 ans à signer une telle stat, mais il est aussi passé devant Carmelo Anthony, qui l’avait fait sur 9 matchs d’affilée.

« Je crois que les gens et les médias sont plus heureux pour moi que je ne le suis moi-même (rire). Honnêtement, je n’en pense pas grand chose. Je veux juste gagner. Mon beau-père m’a appris quand j’étais gamin qu’avec le succès collectif vient le succès individuel. » Zion Williamson

New Orleans reste sur 6 victoires en 8 matchs, et se classe 9ème de la conférence Ouest avec un bilan de 26-33. L’équipe a terminé avec 34 passes décisives enregistrées sur 5 de ces 6 rencontres. Lonzo Ball (5 points, 6 rebonds, 4 interceptions et 2 contres) en a délivré 11 vendredi.

« C’est ce qu’il y a de top avec Lonzo, il a un QI basket très élevé, il facilite l’attaque, il faut respecter ça. Il fait du super boulot. » Zion Williamson

via ESPN