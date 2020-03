Steve Ballmer serait en passe d’acheter le Forum D’Inglewood !

Selon ESPN le propriétaire des Clippers Steve Ballmer est en négociations avancées pour acheter The Forum à Inglewood (Los Angeles) à la Madison Square Garden Company. C’est le dernier obstacle majeur dans le projet des Clippers de construire une nouvelle salle dans le voisinage.

A noter que les Clippers n’ont pas confirmé cette info, sans non plus la démentir.

« Les Clippers continuent de poursuivre leurs plans pour la construction d’une salle de basket de 18 000 places et un complexe de spectacles à Inglewood et travaillent actuellement avec la ville pour boucler avec succès le rapport d’impact sur l’environnement. Nous examinons tous les moyens possibles de résoudre nos différends avec la Madison Square Garden Co. concernant notre nouvelle salle. » Clippers

Le MSG dont le propriétaire est James Dolan, n’a pas commenté l’info d’ESPN. MSG qui possède le Forum mais aussi les Knicks, est dans une bataille juridique avec la ville d’Inglewood et Ballmer depuis près de deux ans au sujet de la parcelle de Ballmer, qui se trouve à un un peu plus d’un kilomètre du Forum. Racheter le Forum, mettrait fin à une partie de ces soucis. Dolan reproche à la ville de violer l’accord qu’il avait avec elle en bossant avec les Clippers pour monter une salle proche de la sienne.

