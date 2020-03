Miami, bête noire des Bucks ! Jimmy Butler : « Ne faisons pas comme si certaines choses n’étaient pas allées dans notre sens »

Le Miami Heat est désormais responsable de 2 des 9 défaites de Milwaukee cette saison ! Déjà vainqueurs 131-126 après prolongation à Milwaukee le 27 octobre, les hommes d’Erik Spoelstra ont fait encore plus fort lundi soir avec un succès de 16 points face aux leaders NBA, 105-89.

« C’est comme ça qu’on veut jouer tout le temps. Malheureusement, ce n’est pas ce qu’on fait. Mais ce soir ça pourrait être… à quoi on ressemble. » Jimmy Butler

Impressionnant pour une équipe qui avait perdu contre Atlanta, Cleveland et Minnesota depuis le All-Star break.

« Il faut être très attentif aux détails dans l’exécution et le type de shoots que vous essayez de prendre. Si votre spacing n’est pas suffisant, ils peuvent vous étouffer. Si vos écrans ne sont pas assez bien exécutés, ils peuvent boucher la peinture. Il faut mettre des 3-points, mais il faut aussi que cela soit de bons tirs à 3-points. Globalement, le niveau d’attention aux détails dont on a fait preuve ce soir a été l’une de nos meilleures performances de la saison. » Erik Spoelstra

Spectaculaire à 3-points (18/37), le Heat – limité à 10/21 dans la raquette – a été porté par les 18 points à 5/9 à 3-points de Jae Crowder. Butler a lui terminé à 18 points, 6 rebonds et 7 passes et Bam Adebayo 14 points, 12 rebonds, 5 passes et 4 contres. Giannis Antetokounmpo a été limité à 13 points (plus petit score de la saison) à 6/18 et 15 rebonds.

« Pfiou, quand il arrive à pleine vitesse vers toi… ce n’est pas évident de défendre face à lui. Mais on l’a bien contenu en transition, c’est là qu’il trouve son rythme donc on a fait du bon boulot là-dessus. Et je remercie mes coéquipiers de ne pas m’avoir laissé en 1 contre 1 face à lui. » Bam Adebayo « On a blindé la peinture et on a contesté tous les tirs près du cercle. » Jimmy Butler « C’est une performance typique de Bam pour gagner des matchs. Il n’était pas dans son rythme habituel en attaque, mais il a trouvé différents moyens de nous aider. » Erik Spoelstra « Un effort collectif. » Jae Crowder « Mon dieu qu’ils sont grands ! Il a fallu que j’envoie le ballon plus haut, j’étais court et j’ai dû trouver d’autre moyens d’impacter le jeu. » Bam Adebayo

Milwaukee a été tenu à 40.7% aux tirs et 7/34 à 3-points. L’équipe rentrait en moyenne 13.9 tirs à 3-points par match à 36.2% cette saison avant ce match.

« Je ne dis pas qu’on peut tenir une super équipe offensive sous les 90 points à chaque fois, ce n’est pas réaliste. Mais on a ça en nous, une meilleure version défensive de nous, plus régulière. » Erik Spoelstra

Les deux équipes se retrouveront une dernière fois cette saison le 16 mars à Milwaukee.

« C’est peut-être juste une histoire de matchups, mais je pense que n’importe qui peut être battu. Ne faisons pas comme si certaines choses n’étaient pas allées dans notre sens. On a mis des shoots, ils en ont raté. Ça aide. Mais c’est une super équipe, ce qu’on retire de ça, c’est qu’on peut jouer au plus haut niveau, mais on sait qu’on doit jouer comme ça tous les soirs. » Jimmy Butler

via Miami Herald