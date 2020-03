Vintage: le jour où Kevin McHale a compilé 56 points et 16 rebonds en ratant seulement 6 tirs

Avant de devenir coach, notamment des Rockets, Kevin McHale était un formidable joueur, parmi les références dans l’histoire de la ligue en matière de jeu dos au panier. Le Hall of Famer a réalisé sa meilleure performance en carrière le 3 mars 1985 face aux Detroit Pistons. Avec 56 points à 22/28, 16 rebonds, 4 passes et 3 contres dans la victoire 138-129 des siens il établissait par la même occasion le record de points de la franchise, battu plus tard par Larry Bird (60 points). Voici cette performance