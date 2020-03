Pas de nouveau contrat de 10 jours pour Dragan Bender ?

Les Warriors multiplient les essais ces derniers temps en offrant de nombreux contrats de 10 jours, 5 depuis la deadline. Celui qui a fait la meilleure impression c’est Mychal Mulder, encore excellent hier soir dans la victoire à Denver.

Quant à Dragan Bender, dont le contrat a expiré hier soir, il n’a pas fait aussi bonne impression. Il a tourné à 7.5 points à 36.7% dont un 29.2% de loin en 23.3 minutes en plus de 6.3 rebonds et 1.8 passes sur 6 matchs. Si on en croit The Athletic, les Warriors n’auraient pas prévu tout de suite de lui offrir un autre contrat de 10 jours, préférant garder de la flexibilité.

Cependant un retour n’est pas totalement à exclure au vu de ce que confie Steve Kerr à son sujet.

« J’aime vraiment Dragan. Je pense qu’il a énormément de potentiel. Nous verrons ce qui se passer. J’aimerais l’avoir 10 jours de plus si possible, mais nous verrons ça tous ensemble. » Kerr

The Athletic