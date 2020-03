Steph is back ! « Vous m’avez vu jouer ces 10 dernières années ? J’adore faire ça »; LeBron James : « Tu as manqué au basket »

Même s’il lui a fallu attendre le milieu du 2ème quart-temps avant de réussir son premier 3-points (il a démarré par un 0/4) et que son pourcentage (6/16, 3/12 de loin) – plutôt logique après 4 mois d’absence – a été bas, Stephen Curry a tout de même signé 23 points, 7 rebonds et 7 passes en 27 minutes pour son retour à la compétition jeudi soir contre Toronto (défaite 121-113).

« Je l’ai trouvé bien, notamment dans ses déplacements. Les circonstances n’étaient pas idéales pour lui, on le faisait entrer et sortir pour ne pas que son temps de jeu soit trop élevé, et il n’est pas habitué à ça. Mais il nous a apporté un gros coup de boost, il change complètement le jeu quand il est sur le terrain. Nos fans pouvaient le voir, le sentir. On est une équipe différente quand il n’est pas sur le terrain, c’est évident. » Steve Kerr « Toronto est une équipe championne, avec beaucoup d’alchimie, ils savent comment gagner. Mais pour nous c’est un pas dans la bonne direction. Tout le monde a joué dur […] Je me suis senti mieux que ce à quoi je m’attendais et j’aurais pu jouer plus donc c’était ça le plus difficile à gérer sur ce premier match. Tu essaies de trouver un rythme et je crois que j’ai été remplacé deux fois après avoir mis un tir, donc c’était ça le plus difficile niveau ajustement. » Stephen Curry

Sa première passe décisive – dans le dos avec sa main gauche opérée – a elle été pour Andrew Wiggins.

En conférence de presse un journaliste a noté qu’il avait tenté beaucoup de passes main gauche et/ou dans le dos et lui a demandé si c’était une volonté de sa part avant la rencontre.

« Vous m’avez vu jouer ces 10 dernières années ? 11 dernières années ? J’adore faire ça (sourire). C’est simplement de la lecture de jeu. J’ai eu un bon feeling par rapport à ma main après avoir envoyé la première. Je travaillais sur ce genre de passes il y a deux jours car je voulais pouvoir les faire sans y penser, sans réfléchir, j’étais avec Q et il m’a dit : ‘C’est bon arrête, il n’y aura pas de passes comme ça pour le premier match, reste simple’. Et je le fais sur ma première vraie passe, donc je suis sûr que ça a dû le faire sourire un peu aussi. » Stephen Curry

Cette excitation et cet enthousiasme provoquée par le retour du double MVP est palpable non seulement chez les fans mais au sein de toute l’équipe, des joueurs au coachs et à tous les membres du staff selon Kerr.

« Le sentiment que c’est reparti. Comme je l’ai dit avant le match, on a passé le plus dur, maintenant on peut commencer à regarder devant nous et utiliser ces matchs pour nous préparer à essayer d’atteindre un niveau de jeu supérieur. Je crois vraiment qu’il y aura une énergie et un enthousiasme pour le reste de la saison. Pour moi de nombreuses manières c’est le début d’une nouvelle saison. La prochaine étape ce sera le retour de Klay, mais ce ne sera pas avant la saison prochaine. » Steve Kerr

Avant la rencontre, LeBron James avait aussi fait part de sa joie de voir le n°30 retrouver les parquets, en terminant son tweet par le message suivant : « Tu as manqué au basket ».

Happy to see @StephenCurry30 back out there again! Nothing like being in your sanctuary! The game missed you. 🙏🏾👑 — LeBron James (@KingJames) March 6, 2020

