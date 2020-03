Aron Baynes prend feu de loin : J’essayais juste de jouer dans le système »

Cette nuit, les espoirs de playoffs des Portland TrailBlazers ont pris un coup à cause de leur défaite face aux Suns 127 à 117. Et les hommes de Terry Stotts peuvent l’avoir un peu mauvaise, puisqu’ils ont perdu en grande partie à cause d’une performance inattendue : celle d’Aron Baynes. Le pivot australien les a bombardés à trois points pour finir avec 9 réussites sur 14 tentés, pour un total de 37 points et 16 rebonds. Il a au passage égalisé un record de franchise en termes de tirs de loin réussis, que détenaient pour le moment Channing Frye en 2011 et Quentin Richardson en 2004 en saison régulière (Rex Chapman en a aussi réussi 9 en 1997, en playoffs).

« Il faut donner du crédit au coach de Boston Brad Stevens. Quand j’étais à Boston, il a vu que je travaillais dessus et il m’a dit que les meilleurs tirs de l’équipe, c’était quand je prenais des trois points. Quand votre coach vous donne ce type de confiance, ça se ressent. Et Monty Williams a eu le même comportement. Si vous allez sur le terrain et que vous jouez selon son système, Williams met généralement les joueurs en position de réussir. Tout ce que j’essayais de faire, c’était de jouer dans le système. Il faut donner beaucoup de crédit aux gars qui avaient la balle dans les mains. Ils étaient défendus très haut et subissaient des prises à deux sur les pick-and-rolls mais Devin Booker prenait de bonnes décisions, et Ricky Rubio également. Quand ces gars facilitent le jeu, ça laisse beaucoup d’autres gars grand ouverts. Il faut juste aller sur le terrain et essayer de rentrer ces tirs. » Aron Baynes.

Même si Deandre Ayton était absent, le pivot n’était pas censé beaucoup jouer cette nuit. Il a au final passé 35 minutes sur les parquets.

« Quand un gars met autant de trois points, il peut rester sur le terrain autant qu’il veut. Il a commencé à mettre tout le monde dans le rythme en rentrant quelques tirs. Ensuite, on a commencé à lancer des systèmes pour lui. J’ai trouvé qu’il avait fait une belle action en faisant une feinte de tir et en allant bunker un moment. Il a très bien lu le jeu sur ce coup-là, et il a pris les bonnes décisives ce soir. Il n’a pas forcé beaucoup de tirs et les gars essayaient de lui passer la balle. » Monty Williams.

Dès le premier quart, le pivot cumulait 19 points et 7 rebonds. Ce qui a eu pour conséquence de sortir Hassan Whiteside de la raquette, où il a été plutôt bon en défense cette nuit avec 20 rebonds et 4 contres. Et comme en plus l’autre intérieur titulaire Dario Saric a lui aussi écarté le jeu avec succès en rentrant deux trois points (24 points au total)…

« Baynes a permis de libérer plein d’espaces. Avec une défense écartée comme ça, c’est bien, surtout contre Portland, vu qu’ils ont Whiteside qui protège beaucoup la raquette. Je pense que ça a ouvert le terrain. » Devin Booker.

Dans le sillage de Baynes, toute l’équipe a trouvé la mire à trois points, et termine avec un joli 19/42 de loin. Et Ricky Rubio et Devin Booker se sont régalés à la passe, avec 10 et 12 unités.

« On prend ce que la défense nous donne. Je serais un connard si je ne faisais pas la passe aux gars qui n’ont personne à deux mètres pour défendre sur eux. » Devin Booker.

Grâce à cette grosse performance, les Suns ont emporté leur 25e match de la saison. Ce n’est pas un total énorme, mais une première malgré tout dans la carrière de Devin Booker, et la saison n’est pas encore finie.

Via Arizona Sports et arizona sports.