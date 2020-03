Coronavirus : La NBA pourrait empêcher l’accès aux vestiaires aux médias

Afin d’éviter la propagation du coronavirus, la NBA pourrait prendre des mesures dans les jours, voire les heures qui viennent. Hier soir on apprenait que la ligue a envoyé un mémo aux équipes pour leur demander de se préparer à d’éventuels matchs sans public voire sans journalistes suite à l’épidémie due au coronavirus. Les franchises ont ainsi été invitées à identifier leur personnel « essentiel » à la tenue d’un match dans un mémo adressé par la ligue.

Shams nous apprend que la première décision prise par la NBA pourrait être d’interdire l’accès aux vestiaires aux médias (uniquement aux joueurs et au personnel) et de procéder par d’autres moyens pour les interviews, sans doute via des conférences de presse afin de limiter les risques de contamination d’un joueur. La ligue étudierait cette option.

Rappelons que les médias ont accès aux vestiaires pendant 30 minutes avant la rencontre, mais aussi après le match pour échanger directement avec les joueurs.

A noter que la NHL devrait empêcher cet accès dès aujourd’hui.

The NBA is discussing limiting locker room access only to players and team personnel due to coronavirus situation, with media handled via other settings to protect everyone, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 7, 2020