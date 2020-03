Giannis Antetokounmpo va passer une IRM de contrôle

Hier lors de la défaite des Bucks à Los Angeles face aux Lakers, Giannis Antetokounmpo a fait peur à tout le monde lorsqu’il a effectué une mauvaise chute en se tordant le genou gauche. Plus de peur que de mal pour le joueur, qui est resté en jeu.

Toutefois, Woj rapporte qu’il va passer une IRM par précaution afin de voir s’il n’y a eu aucune lésion lors de cette torsion en seconde mi-temps.

Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo is getting a precautionary MRI on his left knee, league sources tell ESPN. The MVP landed hard on the floor and tweaked the knee in second half of the loss to the Lakers Friday night, but stayed in the game.

