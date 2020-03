Le propriétaire des Hawks propose une saison entre décembre et août : « Nous sommes en concurrence avec le football et nous nous faisons écraser »

Vendredi dernier s’est tenue la MIT Sloan Sports Analytics Conference, où l’ensemble des propriétaires des franchises américaines sont invités à discuter sur les améliorations possibles de leurs ligues respectives. Lors de cette réunion, le propriétaire des Hawks, Steve Koonin, a émis l’idée que le début de la NBA soit décalé de deux mois et prenne place entre décembre et août.

Le but de cette proposition est avant tout de ne pas être concurrencé par le football américain, qui est le sport le plus populaire aux États-Unis. Parfois la NBA est en concurrence avec la NFL sur certains créneaux.

« Très souvent, au début de la saison, nous sommes en concurrence avec les soirées football américain du jeudi alors que la NBA passe en même temps sur TNT. On se fait écraser au niveau des audiences et on se demande pourquoi. Laissons le football avoir son moment, et nous le nôtre. » Steve Koonin