La March Madness se fera à huis clos !

Décision radicale prise par la NCAA en vue de la March Madness et du tournoi final. Le président de la NCAA Mark Emmert annonce que les rencontres seront jouées à huis clos.

« En se basant sur les recommandations des experts de santé publique et mes discussions avec le NCAA Board of governors, j’ai pris la décision de mener les événements à venir pour le championnat, dont les tournois de division I hommes et femmes, avec seulement l’essentiel des staffs et un nombre limité de membres des familles. Bien que je comprends que c’est une déception pour tous les fans de nos sports, ma décision est basée sur la situation avec le coronavirus aux États-Unis. Cette décision est dans le meilleur intérêt pour la santé publique, dont nos coachs, administrateurs, fans et le plus important, nos étudiants/athlètes. » Mark Emmert