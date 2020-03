La NBA et les propriétaires se sont entretenus pour trouver des moyens de continuer la saison sans annuler des matchs

Comme prévu, la NBA s’est entretenue aujourd’hui avec les propriétaires des franchises pour évoquer le cas du coronavirus et les mesures à prendre. Les discussions ont tourné autour des moyens de continuer la saison sans annuler des matchs prévus au calendrier pour la fin de la saison régulière. Cependant tous les acteurs sont bien conscients qu’à l’heure actuelle on se dirige vers des rencontres jouées à huis clos.

Pour l’instant la NBA gère cela au cas par cas et les franchises suivent les recommandations et obligations des villes.

Rappelons que les Warriors joueront leur rencontre de demain au Chase Center face aux Nets sans spectateur. Quant aux Wizards, malgré les recommandations du CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) à l’heure actuelle ils maintiennent leurs matchs sans huis clos. Mark Cuban a lui aussi annoncé que les matchs des Mavericks accueilleraient les spectateurs.

Story filed to ESPN with @ZachLowe_NBA: In a meeting with the NBPA on the coronavirus crisis today, NBA and union discussed ways to continue the season without the cancellation or loss of games — while conceding sport's trending toward period of time without fans in attendance.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 11, 2020