San Francisco interdit les regroupements de plus de 1 000 personnes, les Warriors concernés

La ville de San Francisco annonce qu’elle interdit les regroupements de plus de 1 000 personnes dans la ville pour les deux prochaines semaines. Les Warriors sont donc directement concernés puisque le Chase Center est à San Francisco.

Les Warriors jouent les Nets jeudi avant de partir dans un road trip de 5 rencontres. Le prochain match à domicile c’est le 25 mars face à Atlanta. À voir quelle décision va être prise, mais ces rencontres devraient donc être jouées à huis clos.

Dans la journée la NBA devrait aussi annoncer des mesures puisqu’elle va s’entretenir avec les propriétaires des franchises.

San Francisco is banning gatherings of more than 1,000 people, including Warriors games.

— Connor Letourneau (@Con_Chron) March 11, 2020