12 mars 1997, les Bulls de Michael Jordan affrontaient les Sixers et leur rookie Allen Iverson, pour un match qui est depuis resté entré dans la légende. La raison est simple, un duel de quelques secondes entre Allen Iverson et Michael Jordan et ce fameux crossover. Finalement les Bulls se sont imposés 108 – 104 avec 37 points pour AI et 23 pour MJ