NCAA : La NCAA annule la March Madness !

Edit : Sans trop de surprise, après l’annonce hier de jouer le tournoi final à huis clos, et l’annulation de nombreux tournois de conférence, la NCAA annule toute la March Madness (tournois de conférence et tournoi final). Cela concerne la NCAA Division I féminine et masculine.

« Cette décision est basée sur l’évolution de la situation du coronavirus et la menace de santé publique que cela représente, et notre capacité à nous assurer que ces événements ne contribuent pas à propager l’épidémie, et l’impossibilité d’accueillir de tels événements à ce moment de l’année académique et en raison des décisions prises par d’autres entités. » Mark Emmert

11 mars : Décision radicale prise par la NCAA en vue de la March Madness et du tournoi final. Le président de la NCAA Mark Emmert annonce que les rencontres seront jouées à huis clos.

« En se basant sur les recommandations des experts de santé publique et mes discussions avec le NCAA Board of governors, j’ai pris la décision de mener les événements à venir pour le championnat, dont les tournois de division I hommes et femmes, avec seulement l’essentiel des staffs et un nombre limité de membres des familles. Bien que je comprends que c’est une déception pour tous les fans de nos sports, ma décision est basée sur la situation avec le coronavirus aux États-Unis. Cette décision est dans le meilleur intérêt pour la santé publique, dont nos coachs, administrateurs, fans et le plus important, nos étudiants/athlètes. » Mark Emmert

Toutefois il laisse la porte ouverte à un changement si la situation évolue.

Le tournoi final doit démarrer après les tournois de conférence, c’est-à-dire le 17 mars. Le Final Four sera joué à Atlanta avec la finale le 6 avril au Mercedes-Benz Stadium, qui sonnera bien creux puisqu’il peut accueillir plus de 70 000 personnes