Charles Barkley s’est mis en quarantaine et a passé un test pour le coronavirus

Lors de l’émission NBA on TNT, qui a accueilli Adam Silver par téléphone, Charles Barkley a confié qu’il avait décidé de se mettre en quarantaine et de se faire tester afin de savoir s’il a ou non le coronavirus.

« J’ai passé le début de la semaine à New York puis je suis allé à Atlanta hier et je ne me sentais pas bien. J’ai parlé à quelques personnes de Turner et à quelques docteurs et ils m’ont dit de me mettre en quarantaine pour les prochaines 48 heures. J’ai commencé hier, c’était mon second jour. Je ne me suis pas senti très bien et je ne voulais prendre aucun risque. Je suis allé faire un test pour le coronavirus en fin d’après-midi, je n’ai pas encore eu les résultats. Donc je suis dans l’attente à l’heure actuelle. J’espère juste que ce n’était qu’un petit virus, mais comme j’étais à New York plus tôt cette semaine, et c’est un endroit touché et que quand je suis allé à Atlanta, je ne me sentais bien, j’ai fait un test. Je n’ai pas encore eu le résultat, et voilà où j’en suis. » Barkley