Giannis Antetokounmo imite Kevin Love et donne 100 000$ pour le personnel du Fiserv Forum

Comme Kevin Love et alors que les équipes s’organisent elles-mêmes pour continuer à soutenir financièrement le personnel qui travaille habituellement dans leurs salles les soirs de match, Giannis Antetokounmpo a annoncé qu’il allait donner 100 000$ de sa poche afin d’aider le staff de la salle des Milwaukee Bucks, le Fiserv Forum.

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽

