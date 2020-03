Les joueurs prévenus NBA par leur syndicat de la possibilité pour les propriétaires de ponctionner une partie de leur salaire

Dans un mémo adressé aux joueurs dans le cadre de la suspension de la saison NBA jusqu’à nouvel ordre, le syndicat des joueurs (National Basketball Players Association) a énoncé les termes d’une clause « cas de force majeure » présente dans la convention collective (CBA, Article XXXIX, Section 5 ) et qui pourrait éviter aux propriétaires de payer un certain pourcentage du salaire (environ 1.08% par match manqué) des joueurs si la saison venait à ne pas reprendre en raison de l’épidémie de coronavirus.

Pour le moment néanmoins, il n’y aurait eu aucune discussion à propos d’une possible activation de cette cause entre la ligue et le NBPA, et les joueurs recevront comme prévu leur prochain chèque dimanche. Tout le monde espère en effet encore que la saison puisse reprendre à un moment ou à un autre. La durée de la suspension prévue est pour le moment de 30 jours.

via ESPN