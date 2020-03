Donovan Mitchell : « Le truc le plus effrayant avec ce virus, c’est que vous semblez aller bien »

Contacté ce matin par l’émission Good Morning America, Donovan Mitchell a pu donner de ses nouvelles sur son état de santé. Pour l’arrière, le plus effrayant demeure le fait d’être confiné alors qu’il n’a aucun symptôme de la maladie.

« Je n’ai aucun symptôme, ce qui est unique. Quand les personnes me demandent si je serais capable de jouer une série en sept matchs demain, je réponds que je serais prêt à lacer mes chaussures direct. Je suis juste béni de pouvoir me sentir bien. Je pourrais marcher dans les rues, si ça n’était pas de notoriété publique que je sois malade, vous ne le sauriez pas. Je pense que la partie la plus effrayante du virus, c’est que vous semblez aller bien. » Donovan Mitchell