24 heures après un fax où il annonçait « I’m Back », Michael Jordan effectuait ses premiers pas avec le fameux maillot #45 face aux Pacers de l’Indiana. Forcément le retour n’était pas simple et pour cette première MJ était un peu rouillé et termina avec 19 points à 7/28 dont 0/4 à 3-pts, 6 rebonds, 6 passes et 3 interceptions dans la défaite des siens 103-96 malgré 31 points de Scottie Pippen. Voici ses highlights et le match en intégralié

Voici l’intégralité de la rencontre.