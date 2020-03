Il y a 13 ans Kobe Bryant inscrivait 60 points face aux Grizzlies, son 3ème match de suite à au moins 50 points

Nouvelle performance de Kobe Bryant à l’honneur en ce 22 mars puisqu’il y a 10 ans jour pour jour il avait réalisé une énorme prestation face aux Grizzlies. Dans la victoire des siens 121-119 il avait signé 60 points à 20/37 dont 3/7 à trois points et 17/18 aux lancers, 5 rebonds et 4 passes. C’était le 3ème match d’une série dingue du Black Mamba, qui avait inscrit 65 points face aux Blazers et 50 face aux Wolves lors des deux matchs précédents. Le match suivant face aux Hornets il allait planter encore 50 points…