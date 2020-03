Il y a un an James Harden faisait craquer les Spurs avec son record en carrière

Il y a un an face aux Spurs, James Harden signait son 3ème match en carrière à au moins 60 points (il en compte désormais 4). Il égalait donc Elgin Baylor à la 4ème place de l’histoire NBA. Seuls Wilt Chamberlain, Kobe Bryant et Michael Jordan en comptaient plus. Contre les Spurs, le MVP en titre signait 61 points (19/34, 14/17 aux lancers-francs, 9/13 à 3-points), 7 rebonds et 3 interceptions en 36 minutes pour permettre aux siens de l’emporter malgré un comeback de 19 points de leurs adversaire.