Il y a 13 ans Kobe Bryant terminait une des semaines les plus incroyables de l’histoire NBA

Le 23 mars 2007 Kobe Bryant concluait une des semaines les plus incroyables de l’histoire sur le plan individuel. Tout avait commencé le 16 mars alors que les Lakers restaient sur 7 défaites de rang et voyaient les playoffs s’éloigner. Ce jour-là il planta 65 points face aux Blazers, avant d’enchaîner le 18 mars avec 50 points face aux Wolves, puis le 22 il signa 60 points face aux Grizzlies. Le 23 les Lakers jouaient les Hornets et rebelote. Il marqua 50 points à 16/29 et 16/16 sur la ligne des lancers pour un succès 111-105. Cette série l’a fait entrer dans l’histoire puisque jusque là Wilt Chamberlain était le seul à avoir enchaîné 4 rencontres à au moins 50 points (il a le record avec 7). Au match suivant face aux Warriors, il porta une nouvelle fois les siens à la victoire, mais avec « seulement » 43 points.