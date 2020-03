Il y a 8 ans Kevin Love établissait son record en carrière mais cédait face à l’énorme duo Kevin Durant et Russell Westbrook

Le 23 mars 2012, alors qu’il était encore aux Wolves, Kevin Love a établi ce qui est encore son record en carrière. Dans une défaite en double prolongation face au Thunder, il a signé 51 points à 16/27 dont 7/11 à 3-pts, 14 rebonds en 49 minutes. Il faut dire qu’en face Kevin Durant (40 points à 15/26 dont 3/6 à 3-pts, 17 rebonds, 5 passes et 3 interceptions) et Russell Westbrook (45 points à 17/28 dont 2/4 à 3-pts, 4 rebonds, 6 passes et 2 interceptions) combinaient 85 points tandis que James Harden ajoutait 25 points.