Le Canada n’enverra aucun athlète aux Jeux à moins qu’ils ne soient reportés

Alors que le CIO s’est donné 4 semaines pour prendre une décision, le comité olympique et paralympique canadien a annoncé qu’il n’enverrait aucun athlète aux Jeux olympiques de Tokyo à moins que ces derniers ne soient reportés.

Un communiqué qui concerne donc directement l’équipe de basket, coachée par Nick Nurse. On rappelle que la date d’ouverture des Jeux est pour le moment fixée au 24 juillet prochain.

On compte à l’heure actuelle 22 Canadiens en NBA.

BREAKING: The Canadian Olympic Committee and Canadian Paralympic Committee will refuse to send athletes to the Tokyo Olympics if the event is not postponed.The 2020 Games are currently set to begin on July 24. News release: pic.twitter.com/NT8twsqAXI

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) March 23, 2020