Il y a trois ans Devin Booker plantait 70 points

70 points dont 51 en seconde mi-temps, c’est le total incroyable de Devin Booker le 24 mars 2017 dans la défaite des siens à Boston. Il a rejoint ce soir là Wilt Chamberlain, David Robinson, David Thompson, Elgin Baylor et Kobe Bryant dans le cercle très fermé des joueurs à au moins 70 points. C’était seulement la 11ème fois qu’un joueur atteignait ce total.

Il a compilé exactement 70 points (record NBA contre les Celtics et à Boston) à 21/40, 4/11 à 3-points et 24/26 aux lancers-francs, 8 rebonds et 6 passes.