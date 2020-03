Il y a 30 ans Tom Chambers plantait 60 points à son ancienne équipe

Le 25 mars 1990, Tom Chambers, alors dans son prime, élu All-Star (et dans le second 5 de la saison passée et en cours), retrouvait son ancienne franchise des SuperSonics. Ce jour-là il a fait vivre une sale soirée à certains de ses anciens coéquipiers avec son record en carrière et ce qui est resté pendant 27 ans le record de franchise des Suns : 60 points à 22/32, 16/18 sur la ligne des lancers, 6 rebonds, 4 passes, 1 interception et 2 contres en 42 minutes pour une très large victoire 121-95.

Cette saison-là il terminant à 27.2 points de moyenne.