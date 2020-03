Coronavirus : Christian Wood guéri; Un scout de l’équipe sévèrement touché

Bonne nouvelle pour Christian Wood, qui selon son agent « se sent parfaitement bien et a complètement récupéré ». Le Piston avait été testé positif au coronavirus peu de temps après Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Il avait directement affronté le Français du Jazz le 7 mars lors d’un match Detroit – Utah, soit 4 jours avant le premier test positif en NBA.

Depuis, Wood était resté en quarantaine chez lui, surveillé de près par le staff médical de l’équipe. Une source proche du joueur mais restée anonyme et citée par le Detroit Free Press indique que le joueur a passé plusieurs tests médicaux et qu’il devrait recevoir le feu vert des médecins ce jeudi.

Malheureusement pour les Pistons, Maury Hanks, scout pour l’équipe et également testé positif, se bat actuellement contre le virus. Steve Forbes, coach de East Tennessee State University, a appelé à « prier pour lui ».

Maury Hanks is a well-respected scout with the Detroit Pistons. He’s also worked in the NBA with the Nets and Raptors and coached for decades in college ball. He’s in a battle right now with the coronavirus. A lot of people on all levels of ball are pulling for him. https://t.co/3IxSbNd24m

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 26, 2020