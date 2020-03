Il y a 10 ans Rodrigue Beaubois éblouissait la NBA en plantant 40 points face aux Warriors du jeune Stephen Curry

Le 27 mars 2010 les Golden State Warriors recevaient les Dallas Mavericks, et on était loin de se douter que ce soir-là un rookie français allait casser la baraque. Rodrigue Beaubois, qui avait sorti une belle série de 7 matchs de suite à au moins 10 points début mars, tentait toujours de se faire une place dans la rotation avec un temps de jeu très aléatoire. Après un zéro pointé en 48 secondes 48 heures avant, il a littéralement pris feu face aux Californiens en plantant 26 points en première mi-temps, deux de plus que son record en carrière jusque là, pour terminer finalement avec 40 unités à un incroyable 9/11 de loin et 15/22 aux tirs en plus de 8 rebonds pour mener les Mavs à la victoire. Il a notamment inscrit 14 points lors du 26-6 qui a fait basculer le match en second quart.

“Je me suis senti super bien. J’avais le sentiment de ne pas pouvoir rater donc j’ai continué de shooter.” Beaubois “Quelle performance de la part de Beaubois. Incroyable. Nous lui avons laissé quelques tirs ouverts, mais de toute façon, même quand il était contesté il a mis ses shoots. 9 tirs à 3-pts ? Quelle performance. Je ne m’attendais pas à ça.” Don Nelson

En face Stephen Curry signait 17 points à 6/16 dont 3/5 à 3-pts.