Il y a 28 ans : The shot de Christian Laettner

Le 28 mars 1992 s’est joué un des matchs les plus mémorables de la March Madness entre Duke et Kentucky lors de la finale régionale (le vainqueur allait au Final Four). Après une égalité dans le temps réglementaire, Christian Laettner avait pris les choses en main en prolongation en marquant les 6 derniers points des siens, dont un panier qui leur a donné l’avantage 102-101. En sortie de temps mort Sean Woods pensait avoir donné la victoire aux siens mais il restait encore 2.1 secondes au chronomètre et un temps mort pour les Blue Devils. La suite, la voici :