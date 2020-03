Il y a 30 ans : le quadruple-double d’Hakeem Olajuwon

Aujourd’hui c’est l’anniversaire du quadruple-double d’Hakeem Olajuwon, réalisé le le 29 mars 1990 face aux Milwaukee Bucks. Ce jour-là il devenait le troisième joueur de l’histoire à réaliser un quadruple-double après Nate Thrumond et Alvin Robertson (qui jouait pour les Bucks ce soir-là) alors que David Robinson rejoindra ce cercle très fermé en 1994. En 40 minutes The Dream signa 18 points à 6/14, 16 rebonds, 10 passes, 11 contres, 1 interception et 5 ballons perdus. Les 4 quadruple-doubles de l’histoire

Nate Thurmond, le 18 octobre 1974, avec Chicago contre Atlanta : 22 points, 14 rebonds, 13 passes décisives et 12 contres après prolongation

Davis Robinson, le 17 février 1994, avec San Antonio contre Detroit : 34 points, 10 rebonds, 10 passes et 10 contres

Hakeem Olajuwon, le 29 mars 1990, avec Houston contre Milwaukee : 18 points, 16 rebonds, 10 passes décisives et 11 contres

Alvin Robertson le 18 février 1986 avec les Spurs contre les Suns : 20 points, 11 rebonds, 10 passes et 10 interceptions