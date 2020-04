Il y a 22 ans Dirk Nowitzki écrasait la concurrence lors du Nike Hoop Summit

Fin mars 1998 se tenait l’habituel Nike Hoop Summit qui mettait aux prises les meilleurs lycéens américains aux meilleurs joueurs internationaux. Cette année-là la sélection monde était menée par un certain Dirk Nowitzki. L’Allemand, alors âgé de 19 ans, évoluait en seconde division allemande à Würtzburg, et a marqué les esprits ce jour-là. Il a mené son équipe à la victoire avec 33 points et 14 rebonds. Voici les images du match

A young Dirk Nowitzki put on a show at the 1998 Nike Hoop Summit. He was unstoppable 😤 pic.twitter.com/9cEzmeaUMS — ESPN (@espn) April 3, 2020