Il y a 3 ans : la soirée historique de Russell Westbrook

Le 9 avril 2019 Russell Westrook vivait une soirée incroyable et historique. En déplacement à Denver avec le Thunder, à un peu plus de 4 minutes de la fin de la rencontre, il trouvait Semaj Christon dans le corner, pour une 10ème passe-décisive et un 42ème triple-double. Cela lui permettait alors de battre le record légendaire d’Oscar Robertson et ses 41 triple-doubles en une saison. Mais Westbrook ne s’était pas arrêté là. Alors que son équipe était menée 101-88 à 4’20 de la fin, il a réussi à la ramener en inscrivant les 15 derniers points des siens dont un énorme tir à 3-pts à 10 mètres au buzzer pour la victoire.

Il terminait son match avec 50 points à 1732 dont 5/12 à 3-pts, 16 rebonds et 10 passes.