Il y a un an Jamal Crawford faisait mieux que Michael Jordan et marquait doublement l’histoire

Peu utilisé lors de la saison 2018-19, à 39 ans et 20 jours Jamal Crawford montrait le 9 avril 2019 qu’il avait de beaux restes ! Il marquait l’histoire à Dallas en plantant 51 points à 18/30 dont 7/13 à 3-pts, 5 rebonds et 5 passes en 38 minutes. A 39 ans et 20 jours il est devenu le plus vieux joueur à au moins 50 points puisque Michael Jordan détenait le record depuis décembre 2001 avec 38 ans et 315.

Il est également le premier joueur de l’histoire à marquer 50 points pour 4 franchises différentes. Il l’avait fait avec les Warriors, Knicks et Bulls..