Quand d’anciens joueurs racontent le trash talk de Larry Bird : “Il a dit à ce pivot russe de 2m20 qu’il allait lui dunker dessus”

Quand on entend le mot trash talker, un nom vient très vite en tête : Larry Bird. Tout au long de sa carrière, l’ailier des Celtics n’a pas arrêté de se moquer de ses adversaires. Morceaux choisis.

“Il faisait beaucoup de feintes de tir, donc vous courriez souvent vers lui pour essayer de le contrer. Et quand vous passiez à côté de lui, il vous tapait sur les fesses et ensuite tirait.” Earl Cureton.

“On s’était rentré dedans tout le match, il y avait égalité, où ils étaient devant d’un point, je ne sais plus. Il m’a juste dit : “Xavier, je vais prendre la balle ici, et je vais te tirer par dessus.” J’ai répondu : “Je sais, et je vais être planté là à t’attendre. Il était allé à l’endroit qu’il indiquait et a eu la balle. Il m’a donné un petit coup d’épaule pour se faire de la place. J’ai sauté et j’ai essayé de le contrer, mais il l’a rentré quand même. Il m’a regardé et a dit : “Merde, je pensais vous laisser un peu de temps sur l’horloge.”” Xavier McDaniel.

“On dormait dans la même chambre pendant les championnats du monde, ça a duré huit semaines. Il y avait un grand pivot de 2m20 qui jouait en Russie. C’était vraiment un bon joueur. Je suis assis sur le banc avec Larry et il dit : “Quand je vais rentrer, je vais dire à ce gars que je vais lui dunker dessus.” Larry n’avait pas une grosse détente, donc c’était assez intéressant. Il est entré en jeu, et a commencé à lui parler, à lui dire qu’il allait lui dunker dessus. Un moment, il a pris la balle, est allé au panier, et l’a fait.” Jeff Judkins.

“J’étais aux Sixers à l’époque, on était devant d’un point, et il restait quatre secondes à jouer. Ils ont appelé un temps-mort pour amener la balle au centre du terrain. C’était Charles Barkley qui défendait sur lui. Larry a dit : “Tu sais que je vais prendre la balle, tu le sais ?” Charles a acquiescé. Larry a continué : “Je vais te dire ce que je vais faire, je vais prendre la balle, poser deux dribbles le long de la ligne de touche et prendre un fadeway. Je suis du côté faible, je défends sur Kevin McHale. Bird prend ses deux dribbles et son tir. La balle était encore en l’air et j’ai commencé à aller vers le vestiaire. Je savais que ça allait rentrer.” Mike Gminski