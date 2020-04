Il y a 58 ans, le 14 avril 1962, Elgin Baylor établissait un record qui tient toujours. Lors du match 5 entre ses Lakers et les Celtics, il conduisait les siens à une victoire 126-121 au Boston Garden grâce à 61 points à 22/46 aux tirs et 17/19 aux lancers et 22 rebonds. Les Celtics finiront par l’emporter 4-3 dans ces finales.

Voici quelques images du match

La feuille de match