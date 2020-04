L’anecdote culte de Do Wilkins sur Michael Jordan, en mode trash talk dans le vestiaire adversaire

The Athletic a recueilli les anecdotes d’une dizaine d’adversaires, coéquipiers ou joueurs plus récents, et forcément certaines sont très très croustillantes. Celle de Dominique Wilkins est clairement une des meilleures.

“Il était vraiment unique, c’était quelque chose, man. Je me rappelle d’une fois où il est entré dans le vestiaire à Chicago (avril 1987) et il est passé devant moi. Je me suis dit, mais qu’est-ce qu’il fout dans notre vestiaire ? Il m’est passé devant, est passé devant Kevin (Willis) et il est allé taper sur la jambe de Randy Wittman et il lui a dit ‘Lasse-bien tes chaussures, ça va être une putain de longue soirée’ Et il est reparti. Il a planté 60 points ce soir-là.” Dominique Wilkins

En fait il a même marqué 61 points, un record en carrière à l’époque. Un match lors duquel il a fait une série de 23 points de suite.

La trash talk à son summum ! MJ était même un habitué de ce genre d’apparitions avant le match dans le vestiaire adverse pour marquer son territoire. Il l’avait fait par exemple face aux Bullets en playoffs.