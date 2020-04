Le lycéen Isaiah Todd met un vent à Michigan et va passer pro à l’étranger

L’ailier fort Isaiah Todd, considéré comme un des 3 meilleurs joueurs à son poste et un des 15 meilleurs joueurs de sa génération, a décidé de revenir sur son engagement fait envers Michigan selon Sports Illustrated. Un nouveau coup dur pour les Wolverines puisque Josh Christopher, recrue 5 étoiles, a décidé 24 heures avant de ne finalement pas aller dans le Michigan mais Arizona State.

Il a décidé d’engager un agent et de devenir pro à l’étranger, suivant les pas de LaMelo Ball et R.J. Hampton, qui ont décidé de jouer cette saison en Australie. Emmanuel Mudiay et Terrance Ferguson avaient fait de même, ou encore Brandon Jennings il y a 12 ans.

A noter qu’il avait reçu des offres de Kentucky, North Carolina, Kansas ou encore Memphis.