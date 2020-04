Le 16 avril est une date particulière dans la carrière de Michael Jordan, puisque le 16 avril 2003 il a joué son tout dernier match en carrière. Cela s’est passé au First Union Center de Philadelphie et il signa ce jour-là 15 points, 4 rebonds et 4 passes. Un match trop court au goût du public qui le réclamait au moindre retour sur le banc. Il a finalement reçu une ovation de plusieurs minutes à sa sortie définitive.

Voici des images fortes en émotion

L’intégralité du match :