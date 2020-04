Il y a 14 ans LeBron James signait un triple-double pour son tout premier match en playoffs

Le 22 avril 2006 les Cleveland Cavaliers retrouvaient les playoffs après 8 ans d’absence. Ce jour-là face aux Wizards c’était aussi le tout premier match en carrière en playoffs de LeBron James, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a brillé. L’ailier de 21 ans a guidé les siens à la victoire 97-88 en compilant un triple-double : 32 points à 12/27 dont 1/4 à 3-pts, 11 rebonds et 11 passes en 48 minutes. Les Cavs ont finalement remporté la série 4-2 avec des victoires d’un point dans les Game 5 et 6.