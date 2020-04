Le Magic d’Orlando livre les secrets du fameux “vol” du maillot de Michael Jordan

Le jour de la Saint Valentin en 1990, Michael Jordan scorait 49 points en 47 minutes dans une défaite face au Magic, mais si ce match est légendaire, la raison est tout autre. Ce jour-là MJ a évolué avec un maillot floqué du numéro 12, car son maillot numéro 23 avait été volé dans le vestiaire. Cette affaire était à ce jour non résolue même si Chris Johnson de Sports Illustrated avait effectué une enquête il y a 5 ans pour en savoir plus, en vain. La seule conclusion à laquelle il était arrivé c’est que le maillot avait été volé entre l’entraînement du matin et l’avant-match. Mais le Magic a des informations supplémentaires à ce sujet et a décidé de les dévoiler, 30 ans après, dans une vidéo

“Ce matin-là, après leur shootaround, leur vestiaire a été préparé, avec tous les maillots des joueurs, les shorts, le nécessaire pour l’échauffement, tout. La porte du vestiaire était verrouillée, fermée à clé, puis nous avions un verrou en plus que nous mettions sur la porte. Il n’y avait qu’une seule personne qui avait la clé. Les Bulls sont arrivés, probablement vers 16h30 et quand ils sont entrés dans le vestiaire, ils ont vu que le maillot numéro 23 manquait. Ils ont informé leur superstar que son maillot manquait et cela l’a un peu frustré, il était mécontent, car il n’avait jamais porté un autre maillot que le numéro 23. Quand le match a commencé, les Bulls avaient un maillot de remplacement, avec le numéro 12 sans nom. Quelques jours plus tard, ils ont découvert qu’une personne de la sécurité avait mis en place un plan pour récupérer le maillot, qu’il était en fait passé par un autre vestiaire. Il avait grimpé jusqu’au plafond, était passé par une dalle du plafond, était allé dans l’autre vestiaire, avait pris le maillot, et l’avait laissé dans le plafond. Puis je suppose qu’il avait prévu de revenir quelques jours plus tard, pensant que personne ne s’en apercevrait.” Rodney “Sid” Powel, directeur des opérations du Magic

Il semblerait donc que cet employé de la sécurité ait été découvert avant d’avoir pu récupérer le maillot, qui n’a donc pas vraiment été volé.